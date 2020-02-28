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Beşiktaş'ın Alphonso Davies pişmanlığı

Beşiktaş, bu sezon Bayern Münih forması ile dikkat çekici bir performans gösteren 19 yaşındaki Alphonso Davies'i 2 sezon önce transfer için raporladığı ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
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Siyah-Beyazlı camia Kanadalı oyuncuyu  transfer etmekte yavaş davranınca Bayern Münih, 2019 Ocak ayında transferi bitirdi.

Fikret Orman başkanlığındaki yönetim, hem video hem de canlı olarak izlenen genç yıldız adayı için girişimlerde bulunmasına rağmen işi ağırdan alınca transferi gerçekleştirememişti.

Bayern Münih ise elini çabuk tutup sadece bir ay sonra Temmuz'da Davies'i kadrosuna kattı ve 18 yaşını doldurmasını bekleyerek Ocak'ta 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devinin kasasından transfer için bonuslarla birlikte 22 milyon dolar çıktı.

Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon Euro olduğu belirtildi. 


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