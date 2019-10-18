Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu

1 Ersun Yanal'ın kafasındaki ilk 11 Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek. Rodrigues, Serdar Aziz ve Hasan Ali ise takıma dönüyor.

2 Zidane ile Pogba'nın transfer görüşmesi Real Madrid'in Fransız teknik adamı Zidane, milli arada Manchester United'ın yıldızı Pogba ile Dubai'de buluştu. İngiliz basını, ikilinin transfer görüşmesini fotoğrafladı.

3 Falcao'nun sakatlık sebebi Galatasaray'da sakatlığı devam eden Falcao'nun, hazır olmadan oynatıldığı için aşil tendonundaki ağrıların arttığı ifade edildi.

4 Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalıyor Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve yeniden Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de yapacaklarım var" dedi.

5 De Colo 39 sayı attı Fenerbahçe kazandı Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko; Baskonia'yı, De Colo'nun 39 sayı atarak rekor kırdığı maçta 87-80 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez kazandı.

6 Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili verilen karara yaptığı itirazı reddetti.

7 Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri Beşiktaş Kulübü, 20 Ekim'de yeni başkanını seçecek. Adaylar, seçime kısa bir süre kala yönetim kurulu listelerini Divan'a sundu.

8 Merih Demiral'ı Manchester United istiyor Manchester United, milli oyuncumuz Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro önerdi, ancak İtalyan devinin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

9 Salah'tan kızına doğum günü jesti Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah, kızının doğum günü için Moana isimli animasyon filmindeki Maui karakterine büründü.