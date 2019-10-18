Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından maçın kamp kadrosu açıklanırken, 5 futbolcu sakatlığı nedeniyle listede yer almadı.
Beşiktaş'ta Ankara kafilesinde yer almayan Gökhan Gönül, Victor Ruiz, N’Koudou, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup, sakatlıkları nedeniyle MKE Ankaragücü deplasmanında görev yapamayacak.
Abdullah Avcı tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.