Beşiktaş'ın Antalya kadrosuna Kagawa da alındı

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Ali Koç: Önümzdeki sezon en büyük favoriyiz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda "Taraftarlarımız emin olsun ki, önümüzdeki sezon Fenerbahçe en büyük şampiyonluk favorisi olacaktır." dedi.

2 Alman basını Beşiktaş'ın düşüşünü manşete taşıdı Alman Bild gazetesi, Beşiktaş'ın maddi anlamda bir çöküş yaşadığını ve Pepe gibi futbolcuların parasını alamadığı için takımdan ayrıldığını yazdı.

3 Galatasaray Emre Mor'un formasını bile basmıştı Galatasaray'ın anlaştığı hatta formasını bile bastırdığı Emre Mor transferi, Yunus Akgün Anderlecht'e gidemeyince yattı.

4 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe neden UEFA şampiyonu olmasın Ünlü spor yorumcumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olabileceğini ve bu şekilde önümüzdeki sene direkt Avrupa'ya gidebileceğini öne sürdü.

5 Ali Koç'un yüzü güldü Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç'un çok mutlu olduğu görüldü.

6 G.Saray transferlerinin 3'ünü Avrupa'da oynatabilecek Devre arasında kadrosuna 6 futbolcu katan Galatasaray, yeni transferlerden yalnızca 3'ünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynatabilecek. Terim listeye, 2 defans 1 de forvet yazdı.

7 Fatih Terim, engelli taraftarla yakından ilgilendi Süper Lig maçı için Alanya'ya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, engelli bir taraftarla ilgilenerek yüzünü güldürdü.

8 Belhanda sezon sonu Suudi Arabistan'a gidecek Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a 9 milyon euroya transfer olacak.

9 Victor Moses: Batman gibi yaptım Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe filelerine atan Victor Moses, golden sonra tribünlere giderek Batman işareti yaptı