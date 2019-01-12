Beşiktaş'ın Antalya kampı bitti

Siyah-beyazlıların Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı da şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.
Beşiktaş’ın 1 hafta süren Antalya kampı sona erdi. Siyah beyazlıların bugün Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.
İptal sonrası salonda çalışan siyah beyazlılar, kampını tamamladı ve İstanbul’a hareket etti. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.