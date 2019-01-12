Beşiktaş'ın Antalya kampı bitti

İspanyol basını, PSG'de mutsuz olan Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek için Katalon ekibiyle gizlice görüştüğünü yazdı.

Şenol Güneş, ligin ikinci yarısındaki oyun planını Burak Yılmaz üzerine kurdu. Deneyimli golcünün en büyük yardımcıları Ljajic, Dorukhan ve Oğuzhan olacak.

Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden 51 yaşındaki Japon futbolcu Miura, kulübü Yokohama ile bir yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Kulüplerin maddi olarak zor durumda olduğunu belirten Abdullah Avcı, takımların yabancı yatırımcıya satılabileceğini söyledi.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Barcelona Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izletiyor.

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Şenol Güneş'in Atalanta'dan istediği isim

Şenol Güneş'in hem stoper hem de sağ bek oynayacak bir oyuncu istemesinin ardından Beşiktaş, Atalanta forması giyen Berat Djimsiti'ye teklif yapacak.