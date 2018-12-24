Beşiktaş'ın ara transfer stratejisi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hareketli geçecek.

2 GELEN 3 GİDEN OLACAK

Pepe'yle yollarını ayıran Beşiktaş'ın ilk hamlesi stoper pozisyonuna olacak. Siyah-beyazlıların olmazsa olmaz takviye yapacağı bir diğer bölge ise santrafor.

TRTSpor'un haberine göre, geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Vagner Love ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile yollar ayrılacak. Yapılacak golcü takviyesinin ardından Cyle Larin de kiralanacak.

İlk hedef olarak 2 oyuncu alıp, 3 oyuncu göndermeyi planlayan Beşiktaş'ta yönetim gelecek tekliflere göre başka oyuncuları da gözden çıkarabilir. Quaresma ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano için astronomik teklif gelmesi halinde oyuncuların satılabileceği ifade ediliyor.

MEDEL VE VİDA KALACAK

West Ham'ın talip olduğu Medel ile İngiliz ve Fransız kulüplerinin yakın markajında olan Vida ise en azından sezon sonuna kadar takımda kalacak.

Beşiktaş, gelen teklifler doğrultusunda sürpriz satışlar yaparsa yeni isimler alacak.