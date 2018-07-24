Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosunda sürpriz

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn ile karşılacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
PEPE, Q7 VE VİDA YOK FABRİ VAR
Kadroda, Dünya Kupası'nda oynayan Pepe, Vida ve Quaresma yer almadı. Fulham'a transfer olması beklenen Fabri ise kadroda kendine yer buldu.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Fabri, Tolga Zengin, Utku
Defans: Adriano, Fatih, Alpay, Gökhan Gönül, Caner
Orta Saha: Medel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Gökhan Töre
Forvet: Negredo, Mustafa, Güven, Larin, Vagner Love