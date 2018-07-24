Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosunda sürpriz

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İtalyan ekibi Milan'a CAS duruşması öncesinde destek olduklarını ve böylece aldıkları cezadan kurtulduklarını ifade etti.

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

Japon 10 numara Kagawa için Borussia Dortmund'la transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimine, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.

Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Inter, sponsorlar aracılığıyla Messi'yi transfer edecek.

Mesut Özil'in tavrını takdir eden Başkan Erdoğan, hareketin yerli ve milli olduğunu söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Ganalı forvet oyuncusu Andre Ayew için girişimlerde bulundu.

Türkiye ve dünyaya adını 2016 Rio Olimpiyatları'nda duyuran milli okçu Mete Gazoz, Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda da altın madalya alarak başarısını devam ettirdi.

FIFA yılın en iyi futbolcu ve antrenör adaylarını açıkladı

Yılın en iyi futbolcu ve antrenör adayları açıklandı

1 Ronaldo'nun biyolojik yaşı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

2 Fenerbahçe'den 8 genç gönderiliyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, içlerinde Aykut Kocaman'ın da bulunduğu 8 genç futbolcuyu takımdan gönderiyor.

3 Beşiktaş'ın istediği 10 numara Japon 10 numara Kagawa için Borussia Dortmund'la transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimine, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.

4 Galatasaray'ın yerli kaleci hedefi Erce Kardeşler Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

5 Adının hakkını veren milli okçu: Mete Gazoz Türkiye ve dünyaya adını 2016 Rio Olimpiyatları'nda duyuran milli okçu Mete Gazoz, Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda da altın madalya alarak başarısını devam ettirdi.

6 Mustafa Cengiz: Milan'a biz yardım ettik G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İtalyan ekibi Milan'a CAS duruşması öncesinde destek olduklarını ve böylece aldıkları cezadan kurtulduklarını ifade etti.

7 Fenerbahçe'den Andre Ayew atağı İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Ganalı forvet oyuncusu Andre Ayew için girişimlerde bulundu.

8 İtalyan basını: Inter, Messi'ye teklif yapacak Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Inter, sponsorlar aracılığıyla Messi'yi transfer edecek.

9 Gençler'de 3 imza birden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı transfer etti.