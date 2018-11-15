Beşiktaş'ın Babel'e yaptığı teklif

Beşiktaş bir süredir görüştüğü Ryan Babel'e yeni kontrat önerdi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcuyu bedava kaptırmak istemeyen siyah-beyazlı ekip, devre arasına kadar imzayı attırmak istiyor.
3.3 MİLYON EURO İSTEDİ
Haber1903’ün edindiği bilgiye göre, siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncuya 2.2 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.
32 yaşındaki oyuncunun ise Beşiktaş’ın bu teklifi karşısında 3 yıllık sözleşme ve imza parası dahil yaklaşık 3.3 milyon euro istediği belirtildi.
GALATASARAY DA DEVREDE
Öte yandan Babel'i Galatasaray'ın da istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu bedavaya transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, şimdiden oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Babel'in nasıl bir tercih yapacağı ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.