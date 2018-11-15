1 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

2 Koeman'ın maaşına zam yapıldı Fenerbahçe yönetimi, 175 bin euro kazanan Erwin Koeman'ın maaşını 475 bin euroya yükseltme kararı aldı. Hollandalı teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

3 Beşiktaş'ın Babel'e yaptığı teklif Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Babel'e 2.2 milyon euro önerdi. 3.3 milyon euro talep eden Hollandalı futbolcuyu G.Saray da istiyor.

4 Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi mağlup etti.

5 Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.

6 Ali Koç'tan Galatasaray cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir panelde Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Başkan Koç "Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar." dedi.

7 Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi Beşktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde kendisine yöneltilen "Paralar nerede" sorusuna cevap verdi.

8 Albayrak: Gomis para için gitti Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Gomis'in Kayserispor maçına parasını alamadığı için gitmediğini ifade etti.

9 F.Bahçe-G.Saray kavgasına Süheyl Batum da katıldı Süheyl Batum, sarı-lacivertli takımın geçmişte FETÖ ile bağlantısı olduğunu sonradan ise Atatürkçü düşünceyle hareket ettiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü ise Batum'a sert bir yanıt verdi.