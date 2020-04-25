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Beşiktaş'ın Boateng kararı

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, 1,5 milyon euro maaş alan Boateng'den yüzde 40 oranında indirim talep etti. Ganalı futbolcu teklifi kabul ederse takımda kalacak.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Boateng kararı
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Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren siyah-beyazlıların, 1,5 milyon euro maaş alan 33 yaşındaki futbolcudan 'Feda' beklediği belirtildi.

YÖNETİM YÜZDE 40 İNDİRİM İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Ganalı futbolcuyu takımda tutma kararı alan yönetim, maaşında yüzde 40 oranında indirime giderse tecrübeli oyuncuyla yola devam edecek.

MAAŞ LİMİTİ 1 MİLYON EURO OLACAK

Gelecek sezon maaş limitini 1 milyon euroya çekecek olan Kartal'ın, bu teklife olumsuz cevap vermesi halinde Boateng ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

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