Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

BİLGİ VERİLDİ

Beşiktaş'ın toplam borcunun 1 milyar 885 milyon 855 bin lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Hilton Convention Center'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlıların mali durumuyla ilgili üyelere bilgi verdi.

Tuncel, BJK Derneği'nin borcunun 705 milyon 926 bin lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 1 milyar 179 milyon 929 bin lira olduğunu bildirdi.