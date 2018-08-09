Beşiktaş'ın bozuk zemini dikkat çekti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön eleme maçında sahasında Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk etti.

Mücadele öncesi Vodafone Park'ın zeminindeki bozukluk dikkat çekti.

Türkiye'de hibrit çime geçen kulüplerden biri olan Beşiktaş, sezonu ilk defa bu kadar bozuk bir zeminde açacak.

SHAKİRA KONSERİ ZARAR VERDİ

Hatırlayacağınız gibi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta konser vermiş, organizasyon sırasında zemine çok baskı yapılmasından dolayı çimler büyük hasar görmüştü.

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