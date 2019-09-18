Beşiktaş'ın Bratislava kadrosunda 3 isim yok

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

1 Fenerbahçe'den TFFye kural hatası başvurusu Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hataları yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

2 Sturridge yeniden bahis cezası alabilir Liverpool'da oynadığı dönemde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 maç men cezası alan Sturridge için İngilizler harekete geçti. Yıldız futbolcunun futboldan men edilmesi talep ediliyor.

3 Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Kayaalp'i sevenleri yalnız bırakmadı.

4 Dortmund taraftarlarından müthiş kareografi Dortmund'un Barcelona'yı ağırladığı maçta Alman taraftarlar konfetilerle şahane bir koreografi yaptı.

5 Türkiye'nin Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı tehlikede Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın Lille'i yenmesiyle Hollanda ülke puanında Türkiye'yi geride bıraktı. Bu sezon temsilcilerimiz Avrupa'da başarısız olursa seneye Devler Ligi'ne direkt katılamayabiliriz.

6 19'luk Haland ilk maçında 3 gol attı Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'un Genk'i 6-2 yendiği maçta 19 yaşındaki Erling Haland, 45 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçti.

7 Zekeriya Alp: Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olmadığını ifade etti.

8 Club Brugge-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak.

9 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Erling Haland, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaparken, Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu.