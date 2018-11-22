Beşiktaş'ın Burak Yılmaz kararı

Devre arası, transfer çalışmalarına önceden başlayan ve ilk olarak golcü krizini çözmeye odaklanan Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz ismini rafa kaldırdı.

Yaz transfer dönemind,e siyah-beyazlı takıma gelmek üzereyken, Trabzonspor’un bonservis istemesi nedeniyle oyuncuyu alamayan yönetim, devre arasında Burak için görüşme yapmayacak.

ATTIĞI TWEET İHTİMALİ BİTİRDİ

Önce, kadrodaki forvetlerden birini göndererek bu alanı boşaltmak isteyen idareciler, daha farklı isimlerle masaya oturacak. Takımın bütçesini sarsmadan hamle yapmak isteyen yönetim, milli futbolcunun yaz döneminde attığı tweet nedeniyle, transfere soğuk bakıyor.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR, YÖNETİM İSTEMİYOR

Tercihini Trabzonspor’dan kullandığı yönündeki mesajıyla, taraftarların tepkisini çeken Burak Yılmaz’ı, her şeye rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in istediği bildirildi.

Güneş'in, golcü futbolcuyu istemesine rağmen, yönetimin aldığı bu karara saygı duyduğu öğrenildi.

Kadrodaki Güven’in performansına göre stratejisini belirleyecek olan Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman’ın, “Eğer Güven birinci forvet olursa, niye devre arasında forvet alayım. Bekleyelim önce. Güven’i görmemiz lazım. İnşallah gollerine devam eder” diye konuştuğu öğrenildi.