Beşiktaş'ın Chelsea'yle eşleşme ihtimali yüksek

Devler Ligi'nde grubunu 14 puanla lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ın son 16 turunda eşleşmesi muhtemel 7 takım var. Bunlar; Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Basel, Juventus, Shakhtar Donetsk ve Sevilla. Bu 7 takım içinde karşılaşma ihtimalimizin en yüksek olduğu ekip Chelsea.

AA

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ YÜZDE 29 CHELSEA

Şampiyonlar Ligi'nde statü gereği aynı ülkenin takımları ve aynı gruptan çıkan takımlar son 16 turunda birbirlerine rakip olamıyor. Bundan dolayı Chelsea'nin eşleşebileceği sadece 3 takım var; Barcelona, Beşiktaş, PSG.

Chelsea'nin Beşiktaş'la eşleşme ihtimali yüzde 29.5, PSG ile eşleşme ihtimali yüzde 29.5 ve Barcelona'yla eşleşme ihtimali ise yüzde 40.9 olarak hesaplandı. Beşiktaş ve PSG'nin 7 takımla eşleşme ihtimali varken, Barcelona'nın 5 takımla eşleşme ihtimali olduğundan dolayı Chelsea-Barcelona eşleşmesinin oranı yüzde 40.9.

Beşiktaş'ın rakipleriyle eşleşme ihtimalleri

Chelsea: Yüzde 29.5

Real Madrid: Yüzde 13.7

Sevilla: Yüzde 13.7

Juventus: Yüzde 13.5

Basel: Yüzde 11.6

Shakhtar Donetsk: Yüzde 11.6

Bayern Münih: Yüzde 11.2

(Şampiyonlar Ligi'nde takımların birbirleriyle eşleşme ihtimalleri.)

FİKRET ORMAN DA CHELSEA DEDİ

Hedefler konusunda havaya girmek istemediklerini belirten Başkan Fikret Orman, "Türkiye açısında yüksek bütçeli bir takımız ama Şampiyonlar Ligi’nde 300-500 milyon euroluk takımlar var. O takımların futbolcuları da Şampiyonlar Ligi’nde kendi liglerinde oynadıklarından daha çok motive oynuyorlar. Hedeflerle ilgili atmak tutmak kolay da işin gerçeği öyle değil. Çekeceğiniz kura, o takımın günü çok önemli. Hakkımızda hayırlısı neyse onu çekelim. İçimden geçen bir takım yok, en yüksek oran Chelsea gibi görünüyor. Chelsea’nin karşısında 4 tane İngiliz takımı var ve aynı gruptan çıktıkları için Roma’ya da rakip olamayacaklar" dedi.

