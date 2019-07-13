Beşiktaş'ın Deniz için Kayserispor'a yaptığı teklif

Transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanan Beşiktaş, Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç için harekete geçti.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği öğrenilen 26 yaşındaki oyuncu için Jeremain Lens'ten vazgeçildi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Hollandalı yıldızını takasta kullanmak istiyor.



Kayserispor'a yapılan sözlü teklifte takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lens'in yıllık ücretinin bir bölümünün karşılanabileceği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon ligde forma giydiği son 13 maçta sadece bir golün asistini yapabilen Lens'i gözden çıkaran Beşiktaş, Kayserispor'dan gelecek cevabı beklemeye geçmiş durumda.



Anadolu ekibinin teknik direktörü Hikmet Karaman'ın takasa onay vermesi hâlinde iki kulübün finansal konular için görüşmelere başlaması bekleniyor.



Öte yandan daha önce Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Jeremain Lens de yıllık ücretinin karşılanması şartıyla ayrılığa sıcak bakıyor.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transferi için uğraştığı Deniz Türüç transferinde Lens kozuyla bir adım öne geçen Beşiktaş'a verilecek cevap merak ediliyor. Transferin gözdesi durumundaki milli futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Üç büyük kulübün beni istemesi güzel. Benim hiçbir zaman 'Türkiye'de şu kulübü' istiyorum diye bir sözüm olmadı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullanmıştı