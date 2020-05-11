Beşiktaş'ın dezenfektan kabini Avrupa'da manşetlerde

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini artıran Beşiktaş Kulübü, bu doğrultuda Türk yazılım şirketi Etisan'ın ürettiği dezenfektan kabinini Nevzat Demir Tesisleri'ne koymuştu.
Siyah-beyazlıların aldığı bu karar, Avrupa basınının da dikkatini çekti.
İspanyol AS gazetesi, "Beşiktaş'ın aldığı önlem dikkat çekiyor." derken, İngiliz Daily Mail, "Beşiktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında tesislerin girişine muazzam bir dezenfektan kabini kurdu. Futbolcular tesise girmeden önce kabinden geçmek zorunda." ifadeleriyle haberi okuyucularına duyurdu.
Aynı şekilde Sky Sports, Corriere dello Sport da siyah-beyazlılara geniş yer ayırdı