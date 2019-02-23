Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantısı

Vodafone Park'ta Tevfik Yamantürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı.
Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karaca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Melih Aydoğdu, Umut Güner, Ahmet Cihat Kumuşoğlu da hazır bulundu. Toplantıda, siyah-beyazlı kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
HULUSİ ÖZDURMAZ DA KATILDI
Beşiktaş'ta Süleyman Seba döneminde yönetimde yer alan 91 yaşındaki eski yönetici Hulusi Özdurmaz da toplantıya katılan isimlerden biriydi.
Salonda siyah-beyazlı camiayı yakından ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapıldı.
(Beşiktaş Divan Kurulu üyeleri)
(Galatasaray Divan Kurulu üyeleri)