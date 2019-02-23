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Anthony Joshua ve Jarrel Miller arasında gerginlik yaşandı

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1 Taraftarlar derbi öncesi Samandıra'ya gitti Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek moral ziyaretinde bulundu.

2 Fikret Orman'la Nazmi Koca arasındaki tartışma Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kürsüde konuşurken laf atan eski başkan adayı Nazmi Koca'ya sert bir dille cevap verdi.

3 Fenerbahçe Babel'i istiyor Fenerbahçe yönetimi, Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'in peşinde düştü.

4 Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantısı Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda siyah-beyazlı camiayı ilgilendiren önemli konular hakkında görüşmeler yapıldı.

5 Portekiz basını: Polis hakemi zor kurtardı Portekiz'in A Bola gazetesi, Benfica-G.Saray maçının ardından soyunma odası koridorlarında tartışma yaşandığını yazdı.

6 Beşiktaş ve F.Bahçe'de ilk 11'ler netleşiyor Pazartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maça çıkacak ilk 11 hemen hemen netleşmiş durumda. Ev sahibi ekipte ise Kagawa belirsizliği var.

7 Diagne yine imajını değiştirdi Galatasaray'a transfer olduktan sonra saç stilini değiştiren Diagne, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.

8 Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi yorumu Derbi öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan Şenol Güneş, "Rakiple dalaşıp yine tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu. Yanal ise Zenit yenilgisini derbi zaferiyle unutturmaları gerektiğini söyledi.

9 Miha Zajc: En çok parayı Fenerbahçe verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, neden sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğini anlattı.