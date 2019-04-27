Beşiktaş'ın Dorukhan için istediği rakam

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Dorukhan Toköz için Roma'nın istekli olduğu öne sürüldü.Beşiktaş'ın da Dorukhan Toköz için isteyeceği rakam belli oldu.

ROMA MASAYA OTURMAYA HAZIR

Roma'nın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Dorukhan için sezon sonunda masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay istediği kaydedildi.

Dorukhan Toköz bu sezon Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve 3 gol attı, 3 asist yaptı.

Tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, Türkiye - Moldova maçında ilk 11'de sahaya çıkarak A Milli takımda da ilk kez forma şansı buldu.