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Beşiktaş'ın, Erzincanspor maçı kadrosu

Yarın deplasmanda Erzincanspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yedek ağırlıklı bir kadroyla şehre gidecek.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiyu Kupası 5. Turu'nda 24 Erzincanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımıın teknik direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında bir çok futbolcuyu kadroya almadı.

Beşiktaş'ta Loris Karius, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Adem Ljajic yer almadı. Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Caner Erkin'in yanı sıra sakatlıkları olan Victor Luiz, Douglas ve Georges-Kevin N'Koudou da kafilede yer almadı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

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