Cenk'i F.Bahçe, Babel'i G.Saray istiyor

Mali anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın iyi teklifler sonucu Premier Lig'e gönderdiği Cenk Tosun ve Ryan Babel'e Süper Lig'deki ezeli rakipleri talip oldu.

Beşiktaş'tan 23 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bu sezon oldukça az forma şansı buluyor. Merseyside ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve başka bir takıma göndermek istediği milli futbolcuya Fenerbahçe talip oldu.

ALİ KOÇ İKİLİ İLİŞKİSİNİ KULLANACAK

Bu sene forvet transferlerinde fiyasko yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Everton Başkanı Bill Kenwright ile yakın dostluğunu kullanarak Cenk Tosun'u kiralamak için teklif yapacak.

BABEL'E GALATASARAY TALİP

Diğer bir transfer gündemi ise Ryan Babel'in Türkiye'ye geri dönme ihtimali. Hollandalı futbolcu devre arası gittiği Fulham'da iyi bir oyun sergilese de takımının küme düşmesine engel olamadı. Premier Lig hayali için Fulham'a giden Babel, kulübü bir alt lige düşünce, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Alınan haberlere göre Galatasaray, başarılı futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar Babel'e iyi bir teklif götürerek oyucunun Türkiye'ye geri dönmesi için ikna etmeye çalışacak.