Beşiktaş'ın eski yöneticilere olan borçları

Beşiktaş Denetim Kurulu'nun 19 Kasım 2019 tarihli raporunda borçlarla ilgili bilgilendirmeler yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün eski ve yeni yöneticilerine olan borç-alacak rakamları da açıklandı.

Raporda ayrıca eski başkan Yıldırım Demirören'e 100 milyon liralık senet verildiği belirtildi.

Serdal Adalı - 7 milyon 365 bin TL

Fikret Orman - 356 bin TL

Tamer Kıran - 1 milyon 492 bin TL

Erdal T. - 939 bin TL

Hüseyin Mican - 848 bin TL

Şafak M. - 179 bin TL

Hüseyin Yücel - 71 bin TL

LMelih Aydoğdu - 31 bin TL

Melih Sami Esen - 34 bin TL

Emre Kocadağ - 4 bin TL

TOPLAM: 11 milyon 323 bin TL



