Beşiktaş'ın eski yöneticilere olan borçları

Beşiktaş Denetim Kurulu'nun 19 Kasım 2019 tarihli raporunda borçlarla ilgili bilgilendirmeler yer aldı.
Siyah-beyazlı kulübün eski ve yeni yöneticilerine olan borç-alacak rakamları da açıklandı.
Raporda ayrıca eski başkan Yıldırım Demirören'e 100 milyon liralık senet verildiği belirtildi.
Serdal Adalı - 7 milyon 365 bin TL
Fikret Orman - 356 bin TL
Tamer Kıran - 1 milyon 492 bin TL
Erdal T. - 939 bin TL
Hüseyin Mican - 848 bin TL
Şafak M. - 179 bin TL
Hüseyin Yücel - 71 bin TL
LMelih Aydoğdu - 31 bin TL
Melih Sami Esen - 34 bin TL
Emre Kocadağ - 4 bin TL
TOPLAM: 11 milyon 323 bin TL