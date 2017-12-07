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Beşiktaş'ın galibiyeti Alman basınında

Alman basını, Beşiktaş'a 2-1 yenilen Leipzig'i sert bir dille eleştirirken, kaleci Tolga Zengin'e ise övgüler yağdırdı.

Beşiktaş'ın galibiyeti Alman basınında
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son  maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etmesi  Alman medyasında geniş yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN B TAKIMINI YENEMEDİK

Kicker dergisi, "Leipzig, Beşiktaş'ın B takımına karşı başarısız oldu"  başlığıyla yayımladığı haberde,  taraftarsız ve ilk 11'de oynayan 9 futbolcu  olmadan sahaya çıkan Beşiktaş'ın buna rağmen galip geldiği belirtildi.

AA

Leipzig ekibinin gereksiz bir penaltıdan sonra rakibe yüklendiği ancak  çok telaşlı oynadığına işaret edilen haberde, çoğu zaman da Timo Werner ve diğer  oyuncuların yedek kaleci Tolga Zengin'e ve ofsayta takıldığı vurgulandı.

TESELLİ KUPASI

Bild gazetesi, "Leipzig şimdi teselli kupasını istiyor" başlığıyla  duyurduğu haberde, Leipzig'in Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından Alman  taraftarların hayalinin gerçekleşmediği ve takımın UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığı  ifade edildi.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesi, Leipzig'in tur atlamak için  küçük bir şansının bulunduğu ancak talihsiz bir yenilgi yaşadığı aktarılarak,  "Leipzig için Şampiyonlar Ligi macerası bitti." ifadesi kullanıldı.

AA

TOLGA HAYATINI OYUNUNU OYNADI

Alman ekibin, Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin'i bir kez geçebildiğinin  anımsatıldığı haberde, Leipzig'in kaptanı Willi Orban'ın "Tolga hayatının oyununu oynadı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Spiegel dergisi, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam  edemediğini belirterek, "Beşiktaş yenilgisi sonrasında Leipzig'e yeni yılda sadece Avrupa Ligi kaldı." yorumunda bulundu.

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