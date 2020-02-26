Beşiktaş'ın gelecek sezonki harcama limiti belirlendi

Siyah beyazlılar, TFF’nin verdiği harcama limiti bütçesine göre takım oluşturacak...

Ortacizgi.com’un haberine göre; TFF’nin Beşiktaş’a gelecek sezon için 35 milyon euro’luk bütçe verdiği öğrenildi.

AVRUPA KUPALARINA KATILMA DURUMDA 3 MİLYON EURO DAHA

Eğer siyah beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse 3 milyon euro’luk ek bütçe daha verilecek.

Ancak Beşiktaş, takımın şu an ki bütçesinin fazlalığı nedeniyle sorun yaşıyor.

Siyah beyazlı takımın toplam maliyeti 55 Milyon euro olduğu için bu rakamın düşürülmesi gerekecek.

TRANSFERLER BÜTÇEYE GÖRE DÜZENLENECEK

Takımdaki kiralık oyuncularla yolların ayrılmasının ardından bütçe, 40 milyon euro seviyelerine düşecek.

Yine de bütçeyi aşan Beşiktaş’ta mutlaka oyuncu satışının yapılması gerekecek ve yeni transferler de bu bütçe doğrultusunda sözleşme yapılacak.