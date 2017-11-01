Beşiktaş'ın gençleri Monaco'yu yendi

UEFA Gençlik Ligi G Grubu 4. maçında Beşiktaş ile Monaco karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlı takım, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

GOLLER MERTCAN, OĞUZHAN VE MUSTAFA'DAN GELDİ

Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mertcan Açıkgöz, 32. dakikada Oğuzhan Akgün ve 41. dakikada penaltıdan Mustafa Apardı attı.

Monaco takımının gollerini ise 45. dakikada Adrien Bongiovanni ile 54. dakikada Nabil Alioui kaydetti.

Bu galibiyet ile gruptaki ilk galibiyetini alan Beşiktaş puanını 4 yaptı. Monaco ise 9 puanda kaldı.