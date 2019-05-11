Beşiktaş'ın genel kurul toplantısında gergin anlar

Beşiktaş'ın 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar'da yapıldı.

Fikret Orman'ın ardından kürsüye çıkan başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın sözleri, salonda gerginliğe neden oldu.

"BEŞİKTAŞLI OLMAYANLAR DIŞARI"

Tekinoktay konuşmasına, "Kongredeki gerçek Beşiktaşlıları selamlıyorum. Metal-İş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursasporluları dışarı davet ediyorum" diye başladı.

Bunun üzerine kongre divan başkanı Atıf Keçeci, "Bu salonda bulunan herkes gerçek Beşiktaşlıdır" diye cevap verince, kongreye katılanlar "Sendika dışarı" diye tezahürat yaparak, salonda bulunan bazı kişilere tepki gösterdi.

Üyelerin bir bölümünün bu tribündeki kişilerin üzerine yürümesiyle gerginlik büyüdü. Gerginlik sırasında Hürser Tekinoktay, başkan Fikret Orman ile kısa süreli görüştü. Bunun üzerine Fikret Orman kürsüye gelerek kongreyi sükunete davet etti.

Salonda bulunan polisler tepkiye maruz kalan kişilerin bulunduğu tribünde güvenlik önlemi aldı. Buradaki iki grup arasındaki gerginlik bir süre daha sürdü. Tepkiye maruz kalan grubun salondan çıkmasıyla gerginlik sona erdi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Tekinoktay'ın konuşması sırasında salonda elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa bürünen salonda üyeler cep telefonlarıyla ortamı aydınlatmaya çalıştı.

Yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından elektriklerin gelmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan Fikret Orman’ı eleştiren Nazmi Koca’ya tribünlerden tepki gelmesi sonrasında Koca, bir genel kurul üyesine dönerek “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı.

Nazmi Koca: Sana bir kafa atarsam - İZLE