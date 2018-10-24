Beşiktaş'ın göndereceği futbolcular

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan yeni transferler ve gelecek yıl serbest kalacak futbolcuların bazıları gönderiliyor.

YENİ TRANSFERLER GEÇER NOT ALAMADI

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında aldığı ancakŞenol Güneş'in neredeyse hiç oynatmadığı Larin, bu sezon ise bulduğu şansları değerlendiremedi. Deneyimli teknik adam Kanadalı oyuncunun devre arasında gönderilmesini istedi.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Roco da siyah-beyazlı ekipte tutunamadı ve takımdan ayrılacak.

Yolların ayrılacağı bir başka futbolcu da Vagner Love. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü gönderip yeni bir forvet alacak. Bu 3 futbolcunun satılamaması durumunda ise kiralama formülü gündeme gelecek.

ADRİANO JAPONYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Yönetim performansı beğenilmeyen oyuncuların yanında yaşlanan kadro için de harekete geçti. 34 yaşındaki başarılı sol bek Adriano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Orman ve ekibi Japonya'ya gitmek isteyen Adriano için Vissel Kobe'nin teklifini değerlendirecek ve tecrübeli oyuncudan para kazanacak.