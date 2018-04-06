Beşiktaş'ın Göztepe 11'i netleşiyor

Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Göztepe ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Son oynanan Alanyaspor maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, İzmir temsilcisini Dolmabahçe'den eli boş göndermek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Zorlu müsabaka öncesinde 53 puanla, lider Galatasaray'ın 4, ikinci Medipol Başakşehir'in ise 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Beşiktaş, mücadeleyi kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta bu zorlu karşılaşmada cezalı Quaresma, Oğuzhan, Tolgay ve Atiba forma giyemeyecek. Quaresma, Göztepe maçı ile birlikte 5 maçlık cezasını da tamamlamış olacak.

Karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan ve takımla çalışmalara katılamayan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Güneş, Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Vida'ya, orta saha da ise Adriano'ya şans verecek.

Beşiktaş'ın, Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i; Fabri, Vida, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Adriano, Medel, Talisca, Lens, Babel ve Alvaro Negredo.