Beşiktaş'ın gündeminde Ademola Lookman var

Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da oynayan Ademola Lookman için harekete geçti.

CENK TOSUN İKNA EDECEK

Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner, Lookman için İngiltere'ye gitti. Genç oyuncu ile bir görüşme gerçekleştiren Güner, 21 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş alsa da transfer henüz bitmedi.

Transferde Cenk Tosun da devreye girdi. Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, takım arkadaşı Lookman'a siyah-beyazlı ekibi ve İstanbul'u anlattı.

Genç oyuncu ile bir kez daha görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu ikna ederse kulübü Everton'a kiralama teklifi yapacak.

Lens'i göndermeyi planlayan Abdullah Avcı, kanat bölgesini Lookman ile dolduracak.

Hem İngiltere hem de Nijerya vatandaşlığı bulunan genç futbolcu geçen sezon Everton formasıyla 21 maçta görev aldı.