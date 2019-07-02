Beşiktaş'ın gündeminde Boateng var

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlı ekibin, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Boateng'i kadrosuna katacağı aktarıldı.

BOATENG İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio, geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng için siyah-beyazlıların devrede olduğunu ifade etti.

Sassuolo kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boateng, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirmiş ve sadece dört maça çıkabilmişti.

Forvet bölgesinde görev yapan Ganalı oyuncu, kariyeri boyunca birçok Avrupa takımında forma giydi.

Boateng, daha önce Milan, Genoa, Tottenham, Hertha Berlin, Barcelona, Schalke 04, Frankfurt, Sassuolo, Portsmouth, Las Palmas ve Dortmund'da oynadı.

32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a transfer olursa, kariyerindeki 12. takımın formasını giymiş olacak.