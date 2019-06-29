Beşiktaş'ın gündeminde Fredy Guarin var

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılara bu bölge için menajerlerden sürpriz bir teklif geldi.

ÇİN'DEN AYRILACAK GUARİN GÜNDEMDE

Ocak 2016'da İnter'den Shanghai Shenhua'ya 13 milyon euro karşılığında transfer olan Kolombiyalı orta saha, Çin'den ayrılacak.

Çin ekibiyle sözleşmesini feshederek bonservisini alacak olan Guarin, Avrupa'ya dönmek istiyor. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri, Guarin'i Beşiktaş'a önerdi.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken tecrübeli oyuncunun transferine yönetim sıcak bakarken, Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor.

İnter ve Porto gibi üst düzey takımlarda forma giyen Guarin'in bonservis sorununu kendi çözecek olması da bir avantaj olarak görülüyor.

Çin ekibinde geçen sezon 12 maçta forma giyen Guarin, 1 gol attı.