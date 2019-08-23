Beşiktaş'ın gündeminde Romalı orta saha var

Yaz transfer döneminde kulüplerimizin en çok görüştüğü takım Roma oldu. Galatasaray İtalyan ekibinden Nzonzi'yi kiralarken, Fenerbahçe ise Kolarov'u alabilmek için aylardır mesai harcıyor. Roma ise Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i kadrosuna kattı.

3 takımımızın Roma ile direkt temasa geçerken, bu ekiplere eklenen son ekip Beşiktaş oldu.

ROMA GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş, Roma’nın Fransız futbolcusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralanmak istiyor.

NTVSpor'un haberine göre, geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İtalyan ekibine teklifini iletti.

Roma, bu sezon da kadro planlamasında yer almayan Gonalons’un kiralanmasına olumlu yaklaşıyor. Fransız futbolcunun teklifi kabul etmesi halinde transfer gerçekleşmesi için son adımlar atılacak.

Kariyerine Lyon’da başlayan Gonalons, 2017’de 5 milyon euro karşılığında Roma’ya transfer oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sevilla’da 13 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı.