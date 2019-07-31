Beşiktaş'ın gündemindeki 2 stoper

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala siyah-beyazlı ekip henüz stoper bölgesine takviye yapmadı. Beşiktaş'ın listesinde 2 aday var.

Vida'nın yanına deneyimli bir savunmacı almayı planlayan Beşiktaş'ta, futbol direktörü Ali Naibi İngiltere'de temaslarını sürdürüyor. Deneyimli futbol adamının görüştüğü iki stoper var.

FAVORİ MARTİNS İNDİ

Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaşamayan Kartal, Manchester City'de kadro dışı kalan Mangala ve Stoke City'nin Hollandalı savunmacısı Martins Indi'den birini almak için görüşmelerini sürdürüyor.

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda iki oyuncunun kulübüyle de masaya oturan siyah-beyazlı idareci, ekonomik olarak uygun olan ismi transfer edecek.

Deneyimli teknik adamın öncelikli tercihi Mangala olsa da Fransız futbolcunun yüksek maaşı ibreyi Indi'ye çeviriyor.

Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Mangala veya Indi'den birine imza attıracağı ifade ediliyor.