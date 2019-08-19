Beşiktaş'ın gündemindeki 3 futbolcu

Transfer döneminin bitimine 2 haftadan az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de 3 futbolcu için pazarlık halinde.

Futbol direktörü Ali Naibi'nin yürüttüğü transfer harekatına Fikret Orman da dahil oldu. Ada'ya giden Orman, görüşmeleri bizzat yürütecek.

3 FUTBOLCU İÇİN BAŞKAN DEVREDE

Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü arayan siyah-beyazlılar, Everton'la Cenk Tosun ve Niasse için masaya oturdu. İki oyuncu için de ayrı ayrı teklif sunan siyah-beyazlılar, ekonomik olarak şartlara en uygun ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Öncelik 22 milyon euroya Everton'a satılan Cenk Tosun'un kiralanması yönünde ancak milli futbolcunun kalmaya sıcak bakması ibreyi Niasse'a döndürebilir. Fikret Orman ve Ali Naibi iki isimle de görüşecek.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Wolverhampton'ın deneyimli orta saha oyuncusu Romain Saiss. Atiba'nın ilerleyen yaşı, Medel'in ise son derece formsuz görüntüsü siyah-beyazlıları ön libero almaya zorlayan faktörler oldu.

Başkan Fikret Orman, Everton'dan sonra Wolverhampton'la görüşerek Saiss transferini bitirmeyi planlıyor. 29 yaşındaki Faslı orta saha için de kiralama teklifi yapılacak.

İngiltere'de transfer dönemi kapandığı için bu isimlerin Ada'da başka bir takıma gitme durumu bulunmuyor.