Beşiktaş'ın gündemindeki Japon futbolcu

Beşiktaş, Kagawa'nın ayrılığının ardından bir başka Japon ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

OKAZAKİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE

Ekonomik olarak uygun transferlerin peşine düşen Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Shinji Okazaki'nin peşinde düştü.

4 yıllık Leicester City kariyerini noktalayan Okazaki için devreye giren siyah-beyazlılar kamp dönemi başlamadan oyuncuya imzayı attırmak istiyor.

2 yıl önce Uzak Doğu pazarına açıklan Beşiktaş, devre arasında Kagawa'yı alarak Japon futbolseverlerin kulübe olan ilgisini artırmıştı. Kagawa transferiyle maddi olarak önemli bir iş yapan Beşiktaş, Japon pazarındaki etkinliğini Okazaki'yle sürdürmenin planlarını yapıyor.

Forvet, forvet arkası ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen Okazaki, geçen sezon Premier Lig'de 21 maça çıktı.