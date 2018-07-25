Beşiktaş'ın Harun'a yaptığı teklif

İspanyol kaleci Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon euro karşılığında satan Beşiktaş, milli kaleci Harun Tekin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MUSTAFA PEKTEMEK, ORKUN VE PARA TEKLİFİ

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar'ı kadrosunda görmek istemesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi, Harun için bu iki oyuncunun yanı sıra bir miktar para teklif etti.

Mustafa ve Orkan'ın da Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine düzenli olarak forma şansı bulabilecekleri kulüplere gitmeye sıcak baktıkları da ifade edildi.

Eski hocası olan Şenol Güneş ile yeniden çalışmak istemesi ve ilk 11’de oynama şansının yüksek olması nedeniyle Galatasaray'ın teklifi yerine Beşiktaş'ı tercih eden Harun'un da, Bursaspor yönetiminden transfer konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.

Öte yandan Bursaspor Başkanı Ali Ay, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın teklif yapması halinde Harun Tekin'in önünü açacaklarını açıklamıştı.