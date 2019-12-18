Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater

Ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Drinkwater'ı gündemine aldı.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Chelsea, 2017 yılında 38 milyon euro ödeyerek Leicester'dan kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusunu sezon başında Burnley'ye kiraladı.
6 aylığına kiralanan 29 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de sadece 1 maç oynadı ve son derece mutsuz.
Sakatlıkların etkisiyle de birlikte forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu için siyah-beyazlık takım devreye girdi.
Burnley'ye olan kontratı 6 Ocak'ta sona erecek olan Drinkwater'ı 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Beşikaş, Chelsea ile temasa geçti.
Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği deneyimli futbolcu için Erdal Torunoğlulları'nın yetkilendirildiği öğrenildi.