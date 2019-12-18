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Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater

Chelsea'nin Burnley'ye kiraladığı ancak İngiliz ekibinde mutsuz olan Danny Drinkwater'ın Beşiktaş'a transfer olacağı ifade ediliyor.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater
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Ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Drinkwater'ı gündemine aldı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Chelsea, 2017 yılında 38 milyon euro ödeyerek Leicester'dan kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusunu sezon başında Burnley'ye kiraladı. 

6 aylığına kiralanan 29 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de sadece 1 maç oynadı ve son derece mutsuz. 

Sakatlıkların etkisiyle de birlikte forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu için siyah-beyazlık takım devreye girdi.

Burnley'ye olan kontratı 6 Ocak'ta sona erecek olan Drinkwater'ı 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Beşikaş, Chelsea ile temasa geçti.

Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği deneyimli futbolcu için Erdal Torunoğlulları'nın yetkilendirildiği öğrenildi.

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