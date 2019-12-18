Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater

1 Ali Koç'un kötü gidişe karşı tedbirleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda radikal kararlar almayı planlıyor.

2 Beşiktaş, Erzincan'da turladı Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3-0 yendiği Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen son 16'ya kalmayı başardı.

3 Euroleague: Hakemler hata yaptı Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin, temsilcimiz aleyhine hata yaptığını açıkladı. Ancak hakem hatası olduğu için maçın tekrarı söz konusu değil.

4 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

5 Fenerbahçe ile Malatyaspor'un Guilherme pazarlığı Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malatyasporlu Guilherme için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade ediliyor.

6 Jailson derbide sahada olacak Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde stoperde Jailson'a görev verecek.

7 Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın Fatih Terim, Tuzlaspor maçı öncesi Gökhan Çıra'nın kim olduğunu sorduğunu ifade ederek, "Ameliyat olup 1 haftada iyileşmiş, merak ettim" dedi.

8 Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı kupa maçının en çok konuşulan ismi Gökhan Çıra'nın, Muslera ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

9 Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türkleri konusunda açıklamalarda bulunan Mesut Özil'i desteklediğini belirtti.