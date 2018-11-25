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Beşiktaş'ın hedefinde 18'lik Orkun Kökçü var

Devre arası transfer döneminde kadrosuna genç isimleri katmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki Orkun Kökçü'yü transfer etmek için girişimlere başladı.

Beşiktaş'ın hedefinde 18'lik Orkun Kökçü var
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Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırıyor.

Siyah-beyazlılar, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın istediği Orkun Kökçü'nün golleri - VİDEO

FEYENOORD 1.5 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP ETTİ

Haber1903'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiğini ve Hollanda ekibinin ise 1,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

BEŞİKTAL GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞTIRDI

Beşiktaş’ın Ocak ayında Orkun Kökçü’yü kadrosuna katabilmek için önümüzdeki günlerde görüşmelerini sıklaştıracağı ifade edildi.

Hollanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu, bu sezon Feyenoord'da 1 maçta forma şansı buldu.

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