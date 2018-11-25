Beşiktaş'ın hedefinde 18'lik Orkun Kökçü var

Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırıyor.
Siyah-beyazlılar, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ın istediği Orkun Kökçü'nün golleri - VİDEO
FEYENOORD 1.5 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP ETTİ
Haber1903'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiğini ve Hollanda ekibinin ise 1,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
BEŞİKTAL GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞTIRDI
Beşiktaş’ın Ocak ayında Orkun Kökçü’yü kadrosuna katabilmek için önümüzdeki günlerde görüşmelerini sıklaştıracağı ifade edildi.
Hollanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu, bu sezon Feyenoord'da 1 maçta forma şansı buldu.