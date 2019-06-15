Beşiktaş'ın hedefinde Emre Kılınç var

Beşiktaş'ta kamp öncesi çalışmalar teknik heyet tarafında tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımı analiz ettiği gelen haberler arasında.

Siyah beyazlılarda yönetim ile bir araya gelen Avcı, golcü sıkıntısı olmadığını söylerken orta saha, kanat ve stoper eksiği olduğunu ve bu bölgelere oyuncu transferi gerektiğini ifade etti.

Forvet mevkisinde Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Mehmet Umut Nayir'in kadroda tutulması beklenirken, Cyle Larin için ise teklifler değerlendirilecek. Orta sahada oyunu çift yönlü oynayabilecek bir futbolcu arayışında da olan teknik heyet, Dorukhan, Necip Uysal, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan ile devam edecek. Siyah beyazlılarda Gary Medel için ise kapı açık bırakılacak.

Öte yandan edinilen bilgiye göre Avcı, Oğuzhan Özyakup'a güvenini forma şansı vererek gösterecek. Yeni sezonda kaptan olması beklenen Vida'nın yanına oyun kurabilen bir stoper arayan siyah beyazlıların, temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Alman ekibi Nürnberg forması giyen Corc Margreitter'in transferinin yakın bir süre içerisinde gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ile ise ciddi şekilde ilgileniyor. Kılınç için kulübüyle temas kuran siyah beyazlılarda teknik direktör Avcı'nın milli futbolcuyu kadroda görmek istediği öğrenildi.