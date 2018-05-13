Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Galatasaray'ın kazanmasıyla şampiyonluk şansını yitirdi. Tek hedefi Şampiyonlar Ligi olan siyah-beyazlı ekipte gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YERLİ TALEBİ

Yaşlanan takımı gençleştirmek isteyen Şenol Güneş, yönetimden Süper Lig'de top koşturan Emre Akbaba, Musa Çağıran ve Okay Yokuşlu'nun alınmasını istedi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in de istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la temasa geçti. Emre için 5 yıllık bir teklif yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, Akdeniz ekibinin istediği 5 milyon euro için indirim talep etti.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray altyapısından yetişen Musa Çağıran için Osmanlıspor'un kapısını çaldı. Osmanlıspor'un ligdeki durumunu da göz önüne alan Beşiktaş, resmi teklifi sezon sonunda yapacak. Ligde kalma savaşı veren Ankara ekibi, lige veda etmesi durumunda Musa Çağıran'ı kesin olarak satacak.

OKAY İÇİN 2.5 MİLYON EURO

Yeni sezonda yapılanmaya gidecek bir başka ekip de Trabzonspor olacak. Burak Yılmaz, Sosa gibi maliyetli isimlerle yollarını ayıracak olan bordo-mavili ekip, iyi teklif gelmesi durumunda bazı oyuncularını da satacak. Bu isimlerden biri de Okay Yokuşlu.

Siyah-beyazlı ekibin Atiba'ya alternatif olarak düşündüğü Okay Yokuşlu için Trabzonspor, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro ile Mustafa Pektemek-Tolga Zengin ikilisini istedi.