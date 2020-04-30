Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

2 Alex: İleride Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

3 Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şahıs yakalandı Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs, yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 PSG Başkanı Khelaifi: Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız Fransa'da Ligue 1'in yarıda bırakılmasının ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, açıklamalarda bulundu.

5 Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin; Zlatko Dalic, Nenad Bjelica, Mircea Lucescu ve Erol Bulut gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

6 Kulübüne en sadık 30 futbolcu Avrupa'nın en popüler liglerininin değerlendirmeye alındığı listede, 1 kulüpte en uzun süre forma giyen, kulüplerine en sadık 30 futbolcuyu sizler için derledik...

7 Galatasaray'da hedef yine Semih Kaya Koronavirüs nedeniyle bozulan kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli transferlere yönelen G.Saray, daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'yı bir kez daha gündemine aldı.

8 Paulo Dybala'nın test sonucu negatife dönmüyor Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 4. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

9 İngiliz basını: Beşiktaş, Joe Hart'ı istiyor Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart ile ilgilendiği öğrenildi.