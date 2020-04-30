Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından federasyon, ligleri askıya alma kararı almıştı.
Futbolun akıbetiyle ilgili kesin bir kararın henüz alınmadığı günlerde, ezeli rakipler birbirlerine gönderme yapmaktan vazgeçmedi.
BEŞİKTAŞ: O ESKİ RAMAZANLARI GERİ GETİRDİK
Geçtiğimiz gün Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı, sarı-lacivertlilere attıkları gollerden oluşan bir video yayınladı.
Siyah-beyazlı ekip gönderiye ise, ''O eski Ramazanları geri getirdik'' notunu düşerek, ezeli rakibini etiketledi.
Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap - İZLE
FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ
Beşiktaş'ın bu paylaşımına sarı-lacivertlilerden de yanıt gecikmedi.
Fenerbahçe, siyah-beyazlılara attıkları gollerin anlatımlarından oluşan bir video paylaşarak sonuna ise Moussa Sow'un davul çaldığı bir görseli yerleştirdi.
Sarı-lacivertliler bu paylaşıma, ''Şimdiden hayırlı sahurlar'' ifadelerini eklemeyi de unutmadı.