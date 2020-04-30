Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap

Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap
Yorum Yap

Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından federasyon, ligleri askıya alma kararı almıştı.

Futbolun akıbetiyle ilgili kesin bir kararın henüz alınmadığı günlerde, ezeli rakipler birbirlerine gönderme yapmaktan vazgeçmedi.

BEŞİKTAŞ: O ESKİ RAMAZANLARI GERİ GETİRDİK

Geçtiğimiz gün Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı, sarı-lacivertlilere attıkları gollerden oluşan bir video yayınladı.

Siyah-beyazlı ekip gönderiye ise, ''O eski Ramazanları geri getirdik'' notunu düşerek, ezeli rakibini etiketledi.

Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap - İZLE

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Beşiktaş'ın bu paylaşımına sarı-lacivertlilerden de yanıt gecikmedi.

Fenerbahçe, siyah-beyazlılara attıkları gollerin anlatımlarından oluşan bir video paylaşarak sonuna ise Moussa Sow'un davul çaldığı bir görseli yerleştirdi. 

Sarı-lacivertliler bu paylaşıma, ''Şimdiden hayırlı sahurlar'' ifadelerini eklemeyi de unutmadı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM