Beşiktaş'ın ilgilendiği 3 genç futbolcu

Beşiktaş Kulübü Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, beIN SPORTS'a açıklamlarda bulundu.

Tecrübeli futbol adamı Beşiktaş'ın takip ettiği genç futbolcular hakkında bilgi verirken, Larin hakkında da konuştu.

"İZLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Avrupa'da oynayan gurbetçi futbolcuları izlediklerini belirten Keskin, "Biz scout ekibi olarak, Avrupa'da oynayan bütün yetenekli Türk gençlerimizi izliyoruz. Beşiktaş'ta oynayabilecek olanları ayırt etmeye çalışıyoruz. Umut Bozok Fransa'da Nimes takımında oynuyor."

(Nimes forması giyen Umut Bozok)

"Ufukcan Engin'i en son Portekiz'de oynanan U-19 Milli maçından biliyorum, altyapısı Çanakkale olan bir futbolcu. Çanakkale günlerinden itibaren Milli takımlar da dahil izlediğimiz bir oyuncu. Hasan Özkan kardeşimiz de Belçika'da oynuyor, Milli takıma da geliyor aynı zamanda onu da takip ediyoruz. Bu oyuncular gibi onlarca daha oyuncu seyrediyoruz. Oyuncular hakkındaki fikirlerimizi raporluyoruz ve ilgili yerlere yolluyoruz. Bire bir temasa girmiyoruz, bizim kurallarımızda bu yok" ifadelerini kullandı.

(Fortuna Sittard forması giyen Ufukcan Engin)





(KV Oostende forması giyen Hasan Özkan)



"LARIN'İN 2-3 SENESİ VAR"

Cyle Larin'in Beşiktaş'ın vazgeçilmez forveti olacağını da söyleyen Futbol Akademi Sportif Direktörü, "Biz Larin'in görüntülerini görmüştük. Daha sonra yönetimimiz, Atiba Hutchinson ile görüştü. Sonuçta Atiba hem karakter olarak hem de profesyonelliği açısından daha iyi tanıyordu Larin'i. Atiba'dan da olumlu yanıt geldi. Genç olması, fizikli olması çok büyük bir avantaj. Fiziğine rağmen çok çabuk. Bir dönem kiraya verme gibi bir olasılık gündeme geldi. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, görev verildiği zaman elinden geleni yapacak. Larin ile iligli hedefimiz, 2-3 sene içerisinde Beşiktaş'ın değişilmez santraforu olması" dedi.