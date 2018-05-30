Beşiktaş'ın ilk transferi Serdar Gürler

Gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta ilk imza Serdar Gürler'den geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'un en başarılı ismi olan Serdar Gürler ile her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda Ankaralı yönetici Deniz Atalay aracılığıyla Osmanlıspor ile görüşmelere başlamıştı.

İKİ SEZONDUR FORMDA

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de forma giymek isteyen Serdar Gürler transferini bitirdi. Beşiktaş, önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak. Son iki sezonda gol yollarında çok etkili bir oyun sergileyen Serdar, 2016-17 sezonunda G.Birliği formasıyla ligde 31 maçta 13 gol 4 asist yaparken kupada da 5 maçta 4 gol 2 asist yaptı.

Toplamda 36 maçta 17 gol 6 asist yapan Serdar bu performansını bu sezon transfer olduğu Osmanlıspor'a da taşıdı.

Osmanlı'da ligde 29 maçta 12 gol 5 asist yapan Serdar kupada da 4 maçta 1 gol 1 asist yaptı. Toplamda 13 gol 6 asiste ulaştı