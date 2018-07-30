Beşiktaş'ın istediği Mignolet'te gelişme var

Fabri'nin Fulham'a satılmasının ardından kaleci arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Simon Mignolet.
TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜKSEK
Siyah Beyazlılar'ın Liverpool'da üçüncü kaleci durumuna düşen Belçikalı eldivenle temas kurduğu ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedilmişti.
Bugün, 30 yaşındaki tecrübeli kaleciyle ilgili bir önemli bir gelişme yaşandı.
LİVERPOOL'UN KADROSUNDA YER ALMADI
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Fransa'da gerçekleştirilecek sezon öncesi hazırlık kampı için belirlediği 29 kişilik listede Mignolet'ye yer vermedi. Klopp'un bu kararı, Belçikalı kalecinin Beşiktaş'a gelme ihtimalini iyice güçlendirdi.