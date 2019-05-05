Beşiktaş'ın itiraz ettiği pozisyon

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde çok tartışmalı bir poziyon yaşandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin 44. dakikasında sarı-kırmızılı takım Onyekuru ile golü buldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Onyekuru'nun golünden hemen sonra hakem Bülent Yıldırım'a topun Galatasaraylı futbolculardan taça çıktığına dair itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların bu itirazı karışık bulmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Bülent Yıldırım, Mariano'nun kendi sahasından gelişi güzel vuruşunda, topun Caner'e çarptıktan sonra taca gittiğini belirtti. Ancak siyah-beyazlı futbolcular yoğun itirazda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan da hakemin bu kararına tepki gösterdi.