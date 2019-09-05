Beşiktaş'ın Jermain Lens planı

Süper Lig dahil Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi sona erdi. Oyuncu alma şansı kalmayan Beşiktaş, istenmeyen futbolcuları satmak için Arap ülkelerine yöneldi.

AY SONUNA KADAR ZAMAN VAR

Siyah-beyazlı ekipte, Quaresma'dan sonra Lens'in de bileti kesildi. Abdullah Avcı'nın takımda istemediği Hollandalı isim için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüplerle görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'a geldiğinden beri beklentileri karşılayamayan deneyimli kanat oyuncusunu satmayı ya da kiralamayı planlayan yönetim, futbolcunun maaşından da kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Kartal, yıllık 2 milyon 300 bin euro kazanan Hollandalının maaşının bir kısmını ödeyerek kiralama seçeneğini de düşünüyor.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 30 Eylül'de sona erecek.