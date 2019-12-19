Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son galibiyeti

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a Kadıköy'de yenilmiyor.

SON GALİBİYET KORAY'IN GOLÜYLE GELDİ

Trabzonspor'a en son 1997'de, Galatasaray'a 1999'da, Beşiktaş'a ise 2005'te kaybeden Fenerbahçe, sahasındaki bu müthiş seriyi pazar günü de devam ettirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler son olarak 14 yıl önce 4-3'lük karşılaşmada yenildiği Beşiktaş'ı zorlu mücadelede konuk edecek.

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş - VİDEO

Beşiktaş'ın son kazandığı unutulmaz derbide golü atan Koray Avcı, geçmişte verdiği bir röportajda üzerinde baskı hissettiğini ifade etmişti.

4-3 kazanılan maçta attığı galibiyet golünden sonra Beşiktaş'ın Kadıköy'de galibiyet alamamasından dolayı kendisini talihsiz olarak yorumlamaya başladığını açıklayan Koray, "Ben kendi üzerimden baskıyı atmak istiyorum bir an önce. Son galibiyet olması benim için baskı oluşturmaya başladı. Kendimi biraz talihsiz olarak yorumlamaya başladım." dedi.