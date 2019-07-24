Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş'ta ikinci etap kamp çalışmaları, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlıların bu süreçte yapacağı hazırlık maçları:
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
Öte yandan Beşiktaş, kamp kadrosunda yer alacak futbolcuları da resmi internet sitesinden duyurdu:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Doğukan Özkan
Gökhan Gönül
Kerem Kalafat
Domagoj Vida
Alpay Çelebi
Enzo Roco
Nicolas Mirin
Gary Medel
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Kartal Kayra Yılmaz
Dorukhan Toköz
Erdem Seçgin
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Ricardo Quaresma
Tyler Boyd
Jeremain Lens
Orkan Çınar
Oğuzhan Akgün
Burak Yılmaz
Güven Yalçın
Umut Nayir