Beşiktaş'ın kamp kadrosuna 3 isim alınmadı

Fransa, Dünya Kupası son 16 turunda Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Messi'li Arjantin'i 4-3 mağlup etti ve ilk çeyrek finalist oldu.

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Mesut Özil: Elenmek beni çok yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Alman taraftarlardan tepki gören Mesut Özil, #SayNoToRacism etiketiyle Twitter'dan bir açıklama yaptı.