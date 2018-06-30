Beşiktaş'ın kamp kadrosuna 3 isim alınmadı

Kamp çalışmaları için Slovakya'nın Bratislava şehrine giden Beşiktaş ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
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Siyah beyazlıların kamp kadrosunda henüz sözleşme yenilenmeyen Atiba'nın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Negredo ile Veli Kavlak yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle; "Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon Bülent Üçüncü, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Özyakup, Adriano, Medel, Babel, Gökhan Töre"