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Beşiktaş'ın kamp kadrosuna 3 isim alınmadı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'ya gitti. Atiba, Negredo ve Veli Kavlak kafilede yer almadı.

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Beşiktaş'ın kamp kadrosuna 3 isim alınmadı

Kamp çalışmaları için Slovakya'nın Bratislava şehrine giden Beşiktaş ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

3 İSİM YOK

Siyah beyazlıların kamp kadrosunda henüz sözleşme yenilenmeyen Atiba'nın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Negredo ile Veli Kavlak yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle; "Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon Bülent Üçüncü, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Özyakup, Adriano, Medel, Babel, Gökhan Töre"

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