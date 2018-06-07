Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

1 Mete Kalkavan Caner'den şikayetçi olmadı Caner Erkin'in, Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davada ifade veren Kalkavan, Caner'den şikayetçi olmadı.

2 Beşiktaş'ta gönderilecek oyuncular Beşiktaş, Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı küçülme planını hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

3 Almanya'da Mesut Özil belirsizliği Almanya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Mesut Özil'in Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi.

4 Şampiyonlar Ligi gelirleri arttı Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren değişen statüyle birlikte gelirler de yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttı.

5 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap Aziz Yıldırım, Ali Koç'un, "Basketbolda şampiyon olursak kupayı sen kaldır" teklifini kabul etmedi.

6 Ali Koç'tan Amerikan taktiği Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçilen Ali Koç, seçimler öncesi yapacağı konuşmalara ABD başkanlarının kullandığı taktikle hazırlandı.

7 Rodrigues ve Gomis satış listesinde UEFA'dan ceza alacak olan Galatasaray'ın, transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor. Satılacak oyuncuların başında ise Rodrigues ve Gomis geliyor.

8 Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, istifanın gündeminde olmadığını söyledi.

9 Warriors'ın şampiyonluğuna 1 adım kaldı Final serisinin 3. maçında LeBron James'in triple-double yapmasına rağmen kazanan taraf yine Golden States Warriors oldu. 110-102'lik galibiyet alan GSW, seriyi 3-0'a getirdi.