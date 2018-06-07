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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Sezon hazırlıklarına 26 Haziran'da başlayacak Beşiktaş, Slovakya ve Avusturya'da iki hazırlık kampı yapacak.

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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek. 

Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak. 

Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek. 

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