Beşiktaş'ın kasası doldu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon yaşayan Beşiktaş, sahada kazandığı kadar maddi olarak da büyük kazanç elde ediyor.

ŞİMDİDEN 44 MİLYON EURO KASADA

Devler Ligi'ne katılım payı, performans ödülü ve yayın havuzundan toplamda 37.5 milyon euro kazanan Siyah-Beyazlı ekip, bu akşam Porto beraberliği ve gruptan çıkma bonusuyla birlikte 6.5 milyon euroluk bir parayı daha kasasına koydu.

Beşiktaş böylece sezon başından beri Şampiyonlar Ligi'ndeki kazancını 44 milyon euroya çıkardı. Beşiktaş'ın kazandığı para gruptaki son maçı, son 16 turu ve yolunda devam ederse diğer turlarda alacağı sonuçlara göre artacak.