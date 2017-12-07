Beşiktaş'ın kasasına 200 milyon TL girdi

Şampiyonlar Ligi'nde grupta en çok puan toplayan, namağlup ve lider olarak bitiren ilk Türk takımı olan Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 turuna da kalarak 25 milyon TL daha almaya hak kazananan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon elde ettiği gelir 44 milyon euroyu (200 milyon TL) buldu.
GELİRLER ŞU ŞEKİLDE
Katılım primi: 13 milyon euro
Performans primi: 7 milyon euro
Bir üst primi: 6 milyon euro
Pool geliri: 18 milyon euro
REKOR KIRDI
Şampiyonlar Ligi'nde 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki puan rekorunu kırdı.