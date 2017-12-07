Beşiktaş'ın kasasına 200 milyon TL girdi

Şampiyonlar Ligi'nde grupta en çok puan toplayan, namağlup ve lider olarak bitiren ilk Türk takımı olan Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 turuna da kalarak 25 milyon TL daha almaya hak kazananan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon elde ettiği gelir 44 milyon euroyu (200 milyon TL) buldu.

GELİRLER ŞU ŞEKİLDE

Katılım primi: 13 milyon euro

Performans primi: 7 milyon euro

Bir üst primi: 6 milyon euro

Pool geliri: 18 milyon euro





REKOR KIRDI

Şampiyonlar Ligi'nde 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki puan rekorunu kırdı.